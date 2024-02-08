Нещодавно користувачі висловлюють свої обгрунтовані турботи щодо взаємодії з "ПриватБанком" з різних причин. Цього разу клієнт "ПриватБанк" поділився на сайті Мінфін, що у нього виникли проблеми, коли йому заблокували без попередження картку. В "ПриватБанк" відреагували на скаргу клієнта, а також дали пораду.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що в додатку "Приват24" отримав повідомлення — "потрібна актуалізація даних". Чоловік одразу активізував дані через додаток та вже наступного дня йому надійшло повідомлення, що актуалізація даних пройшла успішно.

Та радість клієнта "ПриватБанк" була не довгою, адже через декілька днів він вже не зміг зайти в додаток "Приват24". Українець звернувся техпідтримку, щоб отримати пояснення.

"Ніхто не зателефонував, поставили перед фактом. Зателефонував і почув радісне повідомлення, що "ПриватБанк" прийняв рішення розірвати усі угоди та не надавати обслуговування. Лист вислали на адресу реєстрації. Ні в листі, ні у відділені, ні за телефоном нічого не пояснили", - поділився клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" пояснили, що банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того, там додали, що для перерахування коштів на рахунках необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі пакет документів для перерахування залишків коштів на ваш рахунок в іншому банку.

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