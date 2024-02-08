Недавно пользователи выражают свои обоснованные заботы о взаимодействии с "ПриватБанком" по разным причинам. На этот раз клиент "ПриватБанк" поделился на сайте Минфин, что у него возникли проблемы, когда ему заблокировали без предупреждения карту. В "ПриватБанке" отреагировали на жалобу клиента, а также дали совет.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что в приложении "Приват24" получил сообщение - "нужна актуализация данных". Мужчина сразу активизировал данные через приложение и уже на следующий день ему поступило сообщение, что актуализация данных прошла успешно.

Но радость клиента "ПриватБанк" была недолгой, ведь через несколько дней он уже не смог зайти в приложение "Приват24". Украинец обратился к техподдержке, чтобы получить объяснения.

"Никто не позвонил, поставили перед фактом. Позвонил по телефону и услышал радостное сообщение, что "ПриватБанк" принял решение расторгнуть все сделки и не предоставлять обслуживание. Письмо выслали в адрес регистрации. Ни в письме, ни в отделении, ни по телефону ничего не объяснили", - поделился клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" объяснили, что банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Кроме того, добавили, что для перечисления средств на счетах необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе пакет документов для перечисления остатков средств на ваш счет в другом банке.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.