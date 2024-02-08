В даний час серед українців поширена практика оренди житла, що породжує логічне питання про можливість отримання субсидії без реєстрації місця проживання. В Пенсійному фонді України пояснили, чи можна оформити субсидію на житло в якому особа не прописана.
Особи, які проживають у житловому приміщенні, але не є його власниками, можуть отримати субсидію на комунальні послуги. Для цього необхідно мати укладений договір оренди з власником приміщення.
Якщо особи, які мешкають у житловому приміщенні, що не належить їм, є внутрішньо переміщеними особами, то субсидія може бути призначена навіть без укладеного договору оренди.
Для розрахунку розміру субсидії родини, які мають платити за житлово-комунальні послуги більше, ніж встановлено для них обов'язковий платіж, можуть звертатися за допомогою.
Відсоток обов'язкового платежу залежить від доходів сім'ї та обчислюється індивідуально. Розрахунок відбувається наступним чином:
- Спочатку розраховується середньомісячний загальний дохід домогосподарства.
- Цей дохід ділиться на кількість членів сім'ї, щоб визначити середньомісячний дохід на одну особу.
- Дохід на одну особу поділяється на розмір прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (наприклад, розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2022 року становив 2393 гривні).
- Отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, щоб визначити відсоток від середньомісячного загального доходу.
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