В Пенсійному фонді України пояснили, чи можна оформити субсидію на орендованій квартирі.

В даний час серед українців поширена практика оренди житла, що породжує логічне питання про можливість отримання субсидії без реєстрації місця проживання. В Пенсійному фонді України пояснили, чи можна оформити субсидію на житло в якому особа не прописана.

Особи, які проживають у житловому приміщенні, але не є його власниками, можуть отримати субсидію на комунальні послуги. Для цього необхідно мати укладений договір оренди з власником приміщення.

Якщо особи, які мешкають у житловому приміщенні, що не належить їм, є внутрішньо переміщеними особами, то субсидія може бути призначена навіть без укладеного договору оренди.

Для розрахунку розміру субсидії родини, які мають платити за житлово-комунальні послуги більше, ніж встановлено для них обов'язковий платіж, можуть звертатися за допомогою.

Відсоток обов'язкового платежу залежить від доходів сім'ї та обчислюється індивідуально. Розрахунок відбувається наступним чином:

Спочатку розраховується середньомісячний загальний дохід домогосподарства. Цей дохід ділиться на кількість членів сім'ї, щоб визначити середньомісячний дохід на одну особу. Дохід на одну особу поділяється на розмір прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (наприклад, розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2022 року становив 2393 гривні). Отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, щоб визначити відсоток від середньомісячного загального доходу.

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