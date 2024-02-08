В Пенсионном фонде Украины объяснили, можно ли оформить субсидию на съемной квартире.

В настоящее время среди украинцев распространена практика аренды жилья, порождающая логический вопрос о возможности получения субсидии без регистрации места жительства. В Пенсионном фонде Украины объяснили, можно ли оформить субсидию на жилье, в котором лицо не прописано.

Лица, проживающие в жилом помещении, но не являющиеся его владельцами, могут получить субсидию на коммунальные услуги. Для этого необходимо иметь договор аренды с собственником помещения.

Если лица, проживающие в не принадлежащем им жилом помещении являются внутренне перемещенными лицами, то субсидия может быть назначена даже без заключенного договора аренды.

Для расчета размера субсидии семьи, которые должны платить за жилищно-коммунальные услуги больше, чем установлен для них обязательный платеж, могут обращаться за помощью.

Процент обязательного платежа зависит от доходов семьи и исчисляется индивидуально. Расчет производится следующим образом:

Первоначально рассчитывается среднемесячный общий доход домохозяйства. Этот доход делится на количество членов семьи, чтобы определить среднемесячный доход на одного человека. Доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (например, размер прожиточного минимума на 01.01.2022 года составил 2393 гривны). Полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, чтобы определить процент среднемесячного общего дохода.

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