В настоящее время среди украинцев распространена практика аренды жилья, порождающая логический вопрос о возможности получения субсидии без регистрации места жительства. В Пенсионном фонде Украины объяснили, можно ли оформить субсидию на жилье, в котором лицо не прописано.
Лица, проживающие в жилом помещении, но не являющиеся его владельцами, могут получить субсидию на коммунальные услуги. Для этого необходимо иметь договор аренды с собственником помещения.
Если лица, проживающие в не принадлежащем им жилом помещении являются внутренне перемещенными лицами, то субсидия может быть назначена даже без заключенного договора аренды.
Для расчета размера субсидии семьи, которые должны платить за жилищно-коммунальные услуги больше, чем установлен для них обязательный платеж, могут обращаться за помощью.
Процент обязательного платежа зависит от доходов семьи и исчисляется индивидуально. Расчет производится следующим образом:
- Первоначально рассчитывается среднемесячный общий доход домохозяйства.
- Этот доход делится на количество членов семьи, чтобы определить среднемесячный доход на одного человека.
- Доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (например, размер прожиточного минимума на 01.01.2022 года составил 2393 гривны).
- Полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, чтобы определить процент среднемесячного общего дохода.
Последние новости Украины:
Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.
Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.
Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.