Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив, що перерахунок вартості комунальних послуг здійснюватиметься не у всіх випадках.

Кабінет міністрів України схвалив процедуру перерахунку вартості комунальних послуг, що стосується постачання тепла, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та вивозу сміття. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги. Окремо наголошу, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи для населення на електрику, газ та тепло залишаються незмінними", - зауважив прем'єр-міністр.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив, що перерахунок вартості комунальних послуг буде проводитися у випадку ненадання, неповного надання або невідповідної якості послуг. Він підкреслив, що встановлені порядком кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг, які враховуються при здійсненні перерахунку.

Мельничук зазначив, що також визначено особливості перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду угоди між виконавцем та споживачем, а також умов нарахування плати за ці послуги. Уряд також встановив умови, за яких перерахунок не проводиться.

Також ухвалено рішення, що порядок перерахунку не застосовується на територіях, де тривають (чи тривали) бойові дії або які тимчасово окуповані російською федерацією. Відповідний перелік затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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