Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук пояснил, что перерасчет стоимости коммунальных услуг будет производиться не во всех случаях.

Кабинет министров Украины одобрил процедуру пересчета стоимости коммунальных услуг, касающуюся поставок тепла, горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения и вывоза мусора. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги. Отдельно отмечу, что до конца отопительного сезона коммунальные тарифы для населения на электричество, газ и тепло остаются неизменными", - отметил премьер-министр.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук пояснил, что перерасчет стоимости коммунальных услуг будет производиться в случае неоказания, неполного предоставления или несоответствующего качества услуг. Он подчеркнул, что установленные порядком количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг, учитываемые при осуществлении перерасчета.

Мельничук отметил, что также определены особенности пересчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида соглашения между исполнителем и потребителем, а также условия начисления платы за эти услуги. Правительство также установило условия, при которых перерасчет не производится.

Также принято решение, что порядок перерасчета не применяется на территориях, где продолжаются (или продолжались) боевые действия или временно оккупированы российской федерацией. Соответствующий перечень утвержден Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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