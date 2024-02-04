Оптові тарифи на водопостачання за 1 м3 без ПДВ для деяких водоканалів встановлені.

На засіданні Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунікацій (НКРЕКП), схвалено план змін тарифів на водопостачання та водовідведення для декількох водоканалів. За визначеним графіком, тарифи на воду підвищуватимуться у два етапи - у квітні та липні цього року.

Оптові тарифи на водопостачання за 1 м³ без ПДВ для деяких водоканалів установлені наступним чином:

Львівводоканал: 8,11 грн з 01.04.24; 9,02 грн з 01.07.24.

Івано-Франківськводоекотехпром: 8,11 грн з 01.04.24; 9,02 грн з 01.07.24.

Чернівціводоканал: 9,06 грн з 01.04.24; 10,6 грн з 01.07.24.

Дрогобичводоканал: 12,95 грн з 01.04.24; 15,64 грн з 01.07.24.

Також визначені оптові тарифи на водовідведення без ПДВ для деяких водоканалів:

Львівводоканал: 264 грн з 01.04.24; 2,74 грн з липня.

Тернопільводоканал: 11,57 грн з 01.04.24; 13,19 грн з 01.07.24.

Івано-Франківськводоекотехпром: 3,71 грн з 01.04.24; 4,35 грн з 01.07.24.

Дрогобичводоканал: 3,64 грн з 01.04.24; 4,75 грн з 01.07.24.

Причиною зростання тарифів є збільшення витрат на електроенергію, оплату праці, амортизацію та інші фактори. Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський наголосив, що остаточне рішення щодо зміни тарифів ще не прийнято і буде обговорене більш детально.

Окрім цього, українців інформують про можливість підвищення тарифів на електроенергію після завершення опалювального сезону, приблизно до 6 гривень за кВт/год.

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