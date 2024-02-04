Оптовые тарифы на водоснабжение за 1 м³ без НДС для некоторых водоканалов установлены.

На заседании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммуникаций (НКРЭКУ), одобрен план изменений тарифов на водоснабжение и водоотвод для нескольких водоканалов. По определенному графику тарифы на воду будут повышаться в два этапа - в апреле и июле этого года.

Оптовые тарифы на водоснабжение за 1 м³ без НДС для некоторых водоканалов установлены следующим образом:

Львовводоканал: 8,11 грн с 01.04.24; 9,02 грн. с 01.07.24.

Ивано-Франковскводоэкотехпром: 8,11 грн с 01.04.24; 9,02 грн. с 01.07.24.

Черновцыводоканал: 9,06 грн с 01.04.24; 10,6 грн. с 01.07.24.

Дрогобычводоканал: 12,95 грн с 01.04.24; 15,64 грн. с 01.07.24.

Также определены оптовые тарифы на водоотвод без НДС для некоторых водоканалов:

Львовводоканал: 264 грн с 01.04.24; 2,74 грн. с июля.

Тернопольводоканал: 11,57 грн с 01.04.24; 13,19 грн. с 01.07.24.

Ивано-Франковскводоэкотехпром: 3,71 грн с 01.04.24; 4,35 грн. с 01.07.24.

Дрогобычводоканал: 3,64 грн с 01.04.24; 4,75 грн. с 01.07.24.

Причиной роста тарифов является увеличение затрат на электроэнергию, оплату труда, амортизацию и другие факторы. Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский подчеркнул, что окончательное решение по изменению тарифов еще не принято и будет обсуждено более подробно.

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