Жахлива аварія сталася на дорозі і Київ — Ковель — Ягодин, почали з’являтися подробиці.

Про страшну ДТП терміново попередили в патрульній поліції України.

Згідно з повідомленням, у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими, що сталась на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин (поблизу села Майданівка, Житомирської області), за участю чотирьох автомобілів, рух транспорту в обох напрямках ускладнений.

Було організовано реверсивний рух.

«Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації», - звернулися патрульні до керманичів.

Також поліцейські закликають українців берегти життя своє та близьких.

Додамо, раніше в патрульній поліції повідомили, що однією з поширених причин ДТП з травмованими або загиблими є недотримання водіями безпечної дистанції та безпечного інтервалу

Так, за 2023 рік через недотримання дистанції на території України сталося 1148 ДТП, у яких гинули або травмувалися люди.

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