Валерій Залужний на тлі обговорень про його можливе звільнення опублікував фото і зробив коротку заяву.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував фото з начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою.

Приводом стало свято у Шаптали – начальник Генштабу ЗСУ святкує 5 лютого день народження.

«Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни Ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе», - заявив Валерій Залужний.

Залужний також привітав Шапталу зі святом:

«З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили».

Валерій Залужний і Сергій Шаптала.

До привітань Валерія Залужного приєдналися і користувачі соцмереж:

«Дякуємо за Україну! Здоровʼя, сили, мудрості, натхнення! Нехай поруч будуть тільки справжні друзі! З Днем Народження! Здійснення мрій! Многая Літа!»,

«Мої найщиріші вітання!»,

«Щирі вітання генералу Шапталі! Усіх Божих ласк та щедрот на шляху до Перемоги! Вдячність велика Вам, наші Захисники! Ми з Вами, шановний Валерію Федоровичу, у вірі, у наших молитвах!», - пишуть українці у коментарях.

Валерій Залужний і Сергій Шаптала.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що начальника Генштабу Шапталу можуть звільнити цього тижня.

За даними джерел «Української правди» в ОП обговорюють це на ряду з імовірним зняттям Залужного.

Так, відповідаючи на запитання, які загалом перестановки в Генштабі плануються найближчим часом, високопоставлений співрозмовник видання зазначив: "З Генштабу ще піде Шаптала. Всі інші – невизначено".

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