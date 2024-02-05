Валерий Залужный на фоне обсуждений о его возможном увольнении опубликовал фото и сделал короткое заявление.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

Поводом стал праздник у Шапталы – начальник Генштаба ВСУ отмечает 5 февраля день рождения.

«Нам еще будет очень тяжело, но точно уж никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно больше всего», - заявил Валерий Залужный.

Залужный также поздравил Шаптала с праздником:

«С Днем рождения Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили».

Валерий Залужный и Сергей Шаптала.

К поздравлениям Валерия Залужного присоединились и пользователи соцсетей:

«Спасибо за Украину! Здоровья, силы, мудрости, вдохновения! Пусть рядом будут только настоящие друзья! C Днем рождения! Воплощение грез! Много Лита!»,

«Мои самые искренние поздравления!»,

«Искренние поздравления генералу Шаптале! Всех Божьих благодати и щедрот на пути к Победе! Благодарность велика Вам, наши Защитники! Мы с Вами, уважаемый Валерий Федорович, в вере, в наших молитвах!», - пишут украинцы в комментариях.

Валерий Залужный и Сергей Шаптала.

Тем временем СМИ сообщают, что начальника Генштаба Шапталу могут уволить на этой неделе.

По данным источников «Украинской правды» в ОП обсуждают это вместе с вероятным снятием Залужного.

Так, отвечая на вопросы, в целом о перестановках в Генштабе, какие планируются в ближайшее время, высокопоставленный собеседник издания отметил: "Из Генштаба еще уйдет Шаптала. Все остальные – не определено".

Последние новости Украины:

Валерий Залужный назвал главные цели на 2024 в войне.

Также сообщалось, что в ВСУ предупредили о новой подлости оккупантов.

Новое контрнаступление в 2024-м - названо главное условие, от которого все зависит.