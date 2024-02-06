О страшном ДТП срочно предупредили в патрульной полиции Украины.
Согласно сообщению, в связи с дорожно-транспортным происшествием с потерпевшими, произошедшим на автодороге Киев — Ковель — Ягодин (близ села Майдановка, Житомирской области), с участием четырех автомобилей, движение транспорта в обоих направлениях затруднено.
Было организовано реверсивное движение.
«Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации», - обратились патрульные к водителям.
Также полицейские призывают украинцев беречь жизнь свою и близких.
Добавим, ранее в патрульной полиции сообщили, что одной из распространенных причин ДТП с травмированными или погибшими является несоблюдение водителями безопасной дистанции и безопасного интервала.
Так, за 2023 год из-за несоблюдения дистанции на территории Украины произошло 1148 ДТП, в которых гибли или травмировались люди.
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