Під час проходження ВЛК у чоловіка був виявлений перелом правої ключиці, але його всерівно хотіли мобілізувати.

У Чернігові чоловіка визнали винним у ухиленні від мобілізації та засудили. На суді він стверджував, що має обмежену придатність через перелом ключиці та не може служити у десантно-штурмовій бригаді. Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду Чернігова.

Судовий процес встановив, що чоловік 18 листопада 2022 року відвідав військкомат, де його визнали придатним до армійської служби.

Незважаючи на це, в грудні того ж року він ухилився від мобілізації. Учасник судового розгляду частково визнав свою провину, заявивши, що не ховався від мобілізації та одразу звернувся до військово-лікарської комісії і служби призову.

Під час проходження ВЛК у чоловіка був виявлений перелом правої ключиці, про що він повідомив медичним працівникам та представив відповідні медичні документи.

Згодом чоловік дізнався, що його відправляють у 46-ту десантно-штурмову бригаду, він наголосив військовим посадовим особам ОМТЦК та СП, що є обмежено придатним та заявив, що згоден піти служити у 72-гу бригаду, але йому відмовили. Тоді чоловік написав відмову від мобілізації.

Суд ухвалив рішення про визнання чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому три роки позбавлення волі, але замінив цей термін на рік іспитового терміну.

Останні новини України:

Нагадаємо, працівники ТЦК активізувалися та роздають повістки одеситам у нових місцях, фото та відео.

Як повідомляла Politeka, з'явився новий спосіб вручення повісток із "бонусом", адвокат попередив.

Також писала Politeka, чоловік двічі відмовився від призову через відвідання церкви, як суд його покарав.