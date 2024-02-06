Во время прохождения ВЛК у мужчины был обнаружен перелом правой ключицы, но его все равно хотели мобилизовать.

В Чернигове мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации и осудили. На суде он утверждал, что имеет ограниченную пригодность из-за перелома ключицы и не может служить в десантно-штурмовой бригаде. Об этом говорится в приговоре Деснянского районного суда Чернигова.

Судебный процесс установил, что мужчина 18 ноября 2022 посетил военкомат, где его признали годным к армейской службе.

Несмотря на это, в декабре того же года он уклонился от мобилизации. Участник судебного разбирательства частично признал свою вину, заявив, что не скрывался от мобилизации и сразу обратился в военно-врачебную комиссию и службу призыва.

При прохождении ВЛК у мужчины был обнаружен перелом правой ключицы, о чем он сообщил медицинским работникам и представил соответствующие медицинские документы.

Впоследствии мужчина узнал, что его отправляют в 46-ю десантно-штурмовую бригаду, он отметил военным должностным лицам ОМТЦК и СП, что ограниченно пригодно и заявил, что согласен пойти служить в 72-ю бригаду, но ему отказали. Тогда мужчина написал отказ от мобилизации.

Суд принял решение о признании мужчины виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему три года лишения свободы, но заменил этот срок на год испытательного срока.

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