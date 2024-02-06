Половину вартості штрафу можна сплатити лише протягом перших десяти днів із дня винесення протоколу.

Українські водії можуть сплачувати лише половину штрафу за деякі порушення правил дорожнього руху, якщо вони реагують на протокол протягом перших десяти днів з його винесення. Це передбачено статтею 300-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно з цією статтею, половину вартості штрафу можна оплатити лише протягом перших десяти днів з дня винесення протоколу.

Ця знижка застосовується до штрафів за такі види порушень:

Перевищення швидкості руху (якщо порушення зафіксували камери автоматичної фіксації). Порушення правил паркування, стоянки або зупинки (якщо його зафіксували інспектори за допомогою фото або відео).

Таким чином, водії можуть значно зекономити, якщо реагують на протокол і оплачують штраф у визначений термін. Однак у випадку, коли патрульні зупиняють авто, штраф повинен бути сплачений в повному обсязі без знижки.

Нагадаємо, що на дорогах України "євробляхи" продовжують з'являтися, не зважаючи на чинне законодавство, що обмежує їхній рух. Власники таких авто часто стикаються із юридичними проблемами, включаючи значні штрафи та можливу конфіскацію транспортних засобів.

За перше порушення передбачено штраф у розмірі 8500 гривень. У разі повторного порушення протягом року, штраф збільшується до 17000 гривень і супроводжується можливістю позбавлення водійських прав, а також конфіскацією автомобіля.

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