Украинские водители могут платить только половину штрафа за некоторые нарушения ПДД, если они реагируют на протокол в течение первых десяти дней с его вынесения. Это предусмотрено статьей 300-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Согласно этой статье половину стоимости штрафа можно оплатить только в течение первых десяти дней со дня вынесения протокола.
Эта скидка применяется к штрафам за следующие виды нарушений:
- Превышение скорости движения (если нарушение зафиксировали камеры автоматической фиксации).
- Нарушение правил парковки, стоянки или остановки (если его зафиксировали инспекторы с помощью фото или видео).
Таким образом, водители могут сэкономить, если реагируют на протокол и оплачивают штраф в определенный срок. Однако в случае, когда патрульные останавливают авто, штраф должен быть уплачен в полном объеме без скидки.
Напомним, что на дорогах Украины "евробляхи" продолжают появляться, несмотря на действующее законодательство, ограничивающее их движение. Владельцы таких автомобилей часто сталкиваются с юридическими проблемами, включая значительные штрафы и возможную конфискацию транспортных средств.
За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 8500 гривен. В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается до 17000 гривен и сопровождается возможностью лишения водительских прав, а также конфискацией автомобиля.
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