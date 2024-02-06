Важливо відзначити, що субсидії для непрацюючих громадян працездатного віку взагалі не передбачені, однак в закон внесли виняток.

Угідно з передбаченнями уряду, протягом 2024 року приблизно три мільйони сімей в Україні будуть користуватися субсидіями для відшкодування витрат на комунальні послуги. Про це розповіли детальніше в ПФУ.

Важливо відзначити, що субсидії для непрацюючих громадян працездатного віку взагалі не передбачені. Однак закон вніс виняток для конкретної категорії українців, які можуть отримати державну допомогу, навіть якщо вони не зайняті професійно.

Для отримання субсидії на оплату комунальних послуг сім'я повинна відповідати певним критеріям. Зокрема, усі дорослі члени сім'ї, які не мають інвалідності і ще не досягли пенсійного віку, повинні знаходитися на навчанні або мати офіційне місце роботи. Також вони можуть бути обліковані в службі зайнятості. У випадку, якщо ж жоден з членів сім'ї не навчається і не працює офіційно, субсидії надаватися не буде.

Однак виявляється, тут можливі варіанти. Наприклад, якщо за цього члена сім'ї кожен місяць сплачується хоча б мінімальний ЄСВ (Єдиний соціальний внесок), то така сім'я може претендувати на допомогу від держави. Розмір мінімального ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати. У 2023 році він склав 1474 грн.

Але вже з початку 2024 року ЄСВ зросло до 1562 грн, оскільки мінімальна зарплата збільшилася з 1 січня до 7100 грн. З 1 квітня передбачається подальше підвищення мінімального ЄСВ внаслідок збільшення мінімалки до 8000 грн. Це призведе до зростання ЄСВ до 1760 грн.

Більше того, враховується не теперішня сума сплати ЄСВ, а відомості за ті періоди, за які нараховується субсидія та визначається її розмір. Наприклад, для визначення субсидії на період без опалення з 1 травня по 30 вересня 2024 року враховують доходи сім'ї за 3-4 квартал 2023 року. Це означає, що саме протягом цих місяців за непрацюючого члена сім'ї мала здійснюватися сплата ЄСВ.

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