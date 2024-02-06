Важно отметить, что субсидии для неработающих граждан трудоспособного возраста вообще не предусмотрены, однако в законе внесли исключение.

Согласно предсказаниям правительства, в течение 2024 года примерно три миллиона семей в Украине будут пользоваться субсидиями для возмещения расходов на коммунальные услуги. Об этом рассказали подробнее в ПФУ .

Важно отметить, что субсидии для неработающих граждан трудоспособного возраста вообще не предусмотрены. Однако закон внес исключение для конкретной категории украинцев, которые могут получить государственную помощь, даже если они не заняты профессионально.

Для получения субсидии на оплату коммунальных услуг семья должна удовлетворять определенным критериям. В частности, все взрослые члены семьи, не имеющие инвалидности и еще не достигшие пенсионного возраста, должны находиться на учебе или иметь официальное место работы. Также они могут быть учтены в службе занятости. В случае, если ни один из членов семьи не учится и не работает официально, субсидии предоставляться не будет.

Однако оказывается, здесь возможны варианты. Например, если за этого члена семьи каждый месяц уплачивается хотя бы минимальный ЕСВ (Единый социальный взнос), такая семья может претендовать на помощь от государства. Размер минимального ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты. В 2023 году он составил 1474 грн.

Но уже с начала 2024 года ЕСВ выросло до 1562 грн., поскольку минимальная зарплата увеличилась с 1 января до 7100 грн. С 1 апреля предполагается дальнейшее повышение минимального ЕСВ в результате увеличения минималки до 8000 грн. Это приведет к росту ЕСВ до 1760 грн.

Более того, учитывается не нынешняя сумма уплаты ЕСВ, а сведения за периоды, за которые начисляется субсидия и определяется ее размер. К примеру, для определения субсидии на период без отопления с 1 мая по 30 сентября 2024 года учитывают доходы семьи за 3-4 квартал 2023 года. Это означает, что именно в течение этих месяцев за неработающего члена семьи должна была производиться уплата ЕСВ.

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