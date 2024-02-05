При обміні відділення "ПриватБанку" повинні приймати пошкоджені банкноти іноземної валюти, але знати важливий момент.

"ПриватБанк" розпочав обмін значно зношених чи пошкоджених купюр іноземної валюти, зокрема доларів, у всіх своїх відділеннях за принципом інкасо, із визначеною комісією на рівні 10% від суми обміну.

Додатково, в касі може бути стягнута плата за перевірку аутентичності купюри, але це стосується лише випадків, коли стан купюри не дозволяє одразу визначити її справжність.

"Комісія становить 50 копійок за купюру, але не менше 100 гривень загалом", - повідомили у банку.

Варто зазначити, що раніше в банку поінформували, що суму, що надходить після обміну, автоматично зараховуватимуть на валютну картку клієнта, і для цього буде достатньо оформити віртуальну картку.

За системою комісії в розмірі 10%, банк стягуватиме десяту частину від обмінюваної суми. Іншими словами, при обміні 1 000 доларів ви маєте сплатити 100 доларів у вигляді комісії.

Але в перевірці банкнот на справжність є деяка складність. Ситуація наступна:

Якщо вам потрібно перевірити одну купюру, вартість такої перевірки складе 100 грн.

За перевірку 200 купюр також знадобиться сплатити 100 грн (0,5 грн за кожну з 200 купюр = 100 грн). При цьому за кожну наступну купюру, починаючи з 201-ї, доведеться додатково внести 50 копійок, згідно з установленими правилами.



При обміні відділення "ПриватБанку" мають приймати пошкоджені банкноти іноземної валюти, зокрема:

розірвані або розрізані на частини;

з пошкодженими елементами дизайну та захисту (відсутні цифрові або текстові позначення номіналу, пошкоджене зображення портрета, відсутні оптично змінні елементи захисту, пошкоджені захисні стрічки);

зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень.

Усі інші купюри мають прийматися без додаткової плати.

Джерело: OBOZ.UA

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.