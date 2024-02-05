При обмене отделения "ПриватБанка" должны принимать поврежденные банкноты иностранной валюты, но нужно знать важный момент.

"ПриватБанк" начал обмен значительно изношенных или поврежденных купюр иностранной валюты, в том числе долларов, во всех своих отделениях по принципу инкассо, с определенной комиссией на уровне 10% от суммы обмена.

Дополнительно, в кассе может быть взыскана плата за проверку подлинности купюры, но это касается только случаев, когда состояние купюры не позволяет сразу определить ее подлинность.

"Комиссия составляет 50 копеек за купюру, но не менее 100 гривен в целом", - сообщили в банке.

Стоит отметить, что ранее в банке проинформировали, что сумма, поступающая после обмена, будет автоматически зачисляться на валютную карту клиента, и для этого будет достаточно оформить виртуальную карту.

По системе комиссии в размере 10% банк будет взимать десятую часть от обмениваемой суммы. Иными словами, при обмене 1000 долларов вы должны оплатить 100 долларов в виде комиссии.

Но в проверке банкнот на подлинность есть некоторая сложность. Ситуация следующая:

Если вам нужно проверить купюру, стоимость такой проверки составит 100 грн.

За проверку 200 купюр также понадобится уплатить 100 грн (0,5 грн за каждую из 200 купюр = 100 грн). При этом за каждую последующую купюру начиная с 201-й придется дополнительно внести 50 копеек, согласно установленным правилам.

При обмене отделения "ПриватБанка" должны принимать поврежденные банкноты иностранной валюты, в частности:

разорванные или разрезанные на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (отсутствуют цифровые или текстовые обозначения номинала, повреждены изображения портрета, отсутствуют оптически сменные элементы защиты, повреждены защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений.

Остальные купюры должны приниматься без дополнительной платы.

Источник: OBOZ.UA

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