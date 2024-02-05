Важливо розуміти, що відмова від фіксованого курсу валют є обов'язковою умовою стабілізації ринку.

З початку повномасштабного вторгнення, вартість долара помітно підвищилася, першочергово вплинувши на це ускладнення загальної економічної ситуації. В НБУ повідомили українцям, як буде змінюватися курс гривні до долара у 2024 році.

НБУ ввів фіксований курс з початку повномасштабного вторгнення. Однак у жовтні 2023 року регулятор перейшов до режиму керованої гнучкості.

Посилився зв'язок між готівковим та безготівковим сегментами валютного ринку. За винятком останніх днів року, різниця між готівковим та офіційним курсами зменшувалася, в тому числі завдяки скасуванню в грудні обмежень для банків та фінансових установ щодо продажу готівкової іноземної валюти населенню.

В НБУ попереджають, що у 2024 році коливання валюти будуть значнішими, ніж у минулому році. У Центробанку вважають, що перехід до режиму керованої гнучкості став причиною зростання обсягів операцій банків без участі Нацбанку.

Важливо розуміти, що відмова від фіксованого курсу є обов'язковою умовою для стабілізації фінансового ринку. Незважаючи на вплив зовнішніх факторів, НБУ успішно контролює коливання валюти завдяки своєчасним інтервенціям.

У першій половині листопада 2023 року відбулося покращення співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку, що було вплинено нестабільною ситуацією на кордоні. Саме в цей період НБУ здійснив інтервенції, в результаті чого гривня зміцнилася.

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