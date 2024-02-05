С начала полномасштабного вторжения, стоимость доллара заметно повысилась, в первую очередь повлияв на это усложнение общей экономической ситуации. В НБУ сообщили украинцам, как будет меняться курс гривны по отношению к доллару в 2024 году.

НБУ ввел фиксированный курс с начала полномасштабного вторжения. Однако в октябре 2023 регулятор перешел в режим управляемой гибкости.

Усилилась связь между наличным и безналичным сегментами валютного рынка. За исключением последних дней года разница между наличным и официальным курсами уменьшалась, в том числе благодаря отмене в декабре ограничений для банков и финансовых учреждений по продаже наличной иностранной валюты населению.

В НБУ предупреждают, что в 2024 году колебания валюты будут значительнее, чем в прошлом году. В Центробанке считают, что переход в режим управляемой гибкости стал причиной роста объемов операций банков без участия Нацбанка.

Важно понимать, что отказ от фиксированного курса является обязательным условием стабилизации финансового рынка. Несмотря на влияние внешних факторов НБУ успешно контролирует колебания валюты благодаря своевременным интервенциям.

В первой половине ноября 2023 года произошло улучшение соотношения спроса и предложения на валютном рынке, что повлияло на нестабильную ситуацию на границе. Именно в этот период НБУ осуществил интервенции, в результате чего гривня укрепилась.

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