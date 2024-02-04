Бабуся відправила онука спати без їжі після того, як він відмовився їсти те, що вона приготувала.

Бабуся, яка відправила п'ятирічного онука спати без вечері, тепер запитує, чи була вона неправа.

Вона стверджувала, що хлопчик відмовився їсти те, що вона приготувала на вечерю, і їй не хотілося готувати йому альтернативну їжу. Тепер вона запитує, чи прийняла вона неправильне рішення після того, як мати хлопчика розсердилася на неї.

Бабуся — не їсть м'ясо, а її «прискіпливий» онук відмовився їсти вегетаріанську їжу, яку вона приготувала на вечерю.

59-річна бабуся розповіла, що її 31-річна донька та її чоловік нещодавно переїхали до її будинку через фінансові труднощі. Вони також взяли із собою трьох дітей віком від п'яти до дев'яти років.

Оскільки дочка жінки також живе з ними, зазвичай вона забезпечує харчування своїх дітей, тим більше, що бабуся вегетаріанка, а решта членів сім'ї - ні. П'ятирічний онук жінки також ніколи не виявляв інтересу до страв, які вона готує.

"Її молодший прискіпливий і не любить мою їжу", - написала вона.

В один із вихідних дочка жінки повідомила їй, що збирається гуляти з друзями і їй потрібно якийсь час доглянути дітей.

«Я передбачала, що до вечері вона буде вдома, тому що вона мені нічого конкретно не говорила про те, щоб щось зробити для дітей», - сказала бабуся.

Однак, коли настала дев'ята година вечора, а вона все ще не повернулася, бабуся вирішила приготувати вечерю собі та онукам. «Я просто приготувала собі рис та овочі на пару, бо не була надто голодною», — написала жінка. «Я запропонувала дітям, і старші з'їли, а п'ятирічний засмутився».

Дитина попросила бабусю натомість приготувати їй курячі котлети.

Жінка зізналася, що, хоч у неї під рукою була курка та панірувальні сухарі, і вона знала, як їх приготувати, готувати м'ясо їй було незручно, і вона відмовилася готувати їх для онука. Вона сказала йому, що йому доведеться почекати, поки повернеться його мама, щоб натомість вона могла приготувати йому курячі котлети.

"Він засмутився, кинув тарілку з їжею, і вона розбилася", - написала жінка. "Я підібрала керамічні шматочки, а він попросив прибрати рис".

Зрештою жінка відправила онука спати без вечері.

Коли дочка жінки повернулася додому близько 23:00, вона розповіла їй про те, що сталося під час вечері.

"Вона дуже засмутилася, що я дозволила йому спати голодним", - написала жінка. «Я сказав, що це був один вечір, і він не голодує. Вона сказала мені взяти себе в руки і приготувати курку».

Дочка жінки також розкритикувала її за те, що вона змусила сина прибирати безлад, який він влаштував на підлозі, наче він був «покоївкою».

За словами бабусі, її дочка няньчиться із сином і їй потрібно посилити його, навіть якщо для цього доведеться змушувати його їсти страви, які він не любить. Однак вона запитала інших в Інтернеті, чи було з її боку неправильно відправляти онука спати без вечері.

Деякі коментатори стали на бік бабусі, зазначивши, що до її обов'язків не входить готувати вечерю онукам.

«Схоже, вона просто залишила дітей удома, не попросивши вас доглянути/годувати їх… де був батько?» не потрібно питати».

«Ви не зобов'язані готувати курячі котлети… На вашому місці я встановив би кілька серйозних основних правил, інакше вони ніколи не покинуть ваш будинок», — порадив інший користувач.

Інші зазначали, що хлопчик не помре з голоду, якщо пропустить бодай одну вечерю.

Однак інші користувачі в мережі стверджували, що бабуся мала приготувати для онука альтернативну їжу, враховуючи, що він був вибагливою і голодною дитиною.

Джерело: yourtango .

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