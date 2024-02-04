Бабушка отправила внука спать без еды после того, как он отказался есть то, что она приготовила.

Бабушка, отправившая пятилетнего внука спать без ужина, теперь задается вопросом, была ли она неправа.

Она утверждала, что мальчик отказался есть то, что она приготовила на ужин, и ей не хотелось готовить для него альтернативную еду. Теперь она задается вопросом, приняла ли она неправильное решение после того, как мать мальчика рассердилась на нее.

Бабушка — не ест мясо, а ее «придирчивый» внук отказался есть вегетарианскую еду, которую она приготовила на ужин.

59-летняя бабушка рассказала, что ее 31-летняя дочь и ее муж недавно переехали в ее дом из-за финансовых трудностей. Они также взяли с собой троих детей в возрасте от пяти до девяти лет.

Поскольку дочь женщины также живет с ними, обычно она обеспечивает питание своих детей, тем более что бабушка вегетарианка, а остальные члены семьи - нет . Пятилетний внук женщины также никогда не проявлял интереса к блюдам, которые она готовит.

«Ее младший придирчив и не любит мою еду», — написала она.

В один из выходных дочь женщины сообщила ей, что собирается гулять с друзьями и ей нужно какое-то время присмотреть за детьми .

«Я предполагала, что к ужину она будет дома, потому что она мне ничего конкретно не говорила о том, чтобы что-то сделать для детей», — поделилась бабушка.

Однако, когда наступило девять часов вечера, а она все еще не вернулась, бабушка решила приготовить ужин себе и внукам. «Я просто приготовила себе рис и овощи на пару, потому что не была слишком голодна», — написала женщина. «Я предложила детям, и старшие съели, а пятилетний расстроился».

Ребенок попросил бабушку вместо этого приготовить ему куриные котлеты.

Женщина призналась, что, хотя у нее под рукой была курица и панировочные сухари, и она знала, как их приготовить, готовить мясо ей было неудобно, и она отказалась готовить их для внука. Она сказала ему, что ему придется подождать, пока вернется его мама, чтобы вместо этого она могла приготовить ему куриные котлеты.

«Он расстроился, бросил тарелку с едой, и она разбилась», — написала женщина. «Я подобрала керамические кусочки, а он попросил убрать рис».

В итоге женщина отправила внука спать без ужина.

Когда дочь женщины вернулась домой около 23:00, она рассказала ей о том, что произошло, во время ужина.

«Она очень расстроилась, что я позволила ему спать голодным», — написала женщина. «Я сказал, что это был один вечер, и он не голодает . Она сказала мне взять себя в руки и приготовить курицу».

Дочь женщины также раскритиковала ее за то, что она заставила сына убирать беспорядок, который он устроил на полу, как если бы он был «горничной».

По словам бабушки, ее дочь нянчится с сыном и ей нужно ужесточить его, даже если для этого придется заставлять его есть блюда, которые он не любит. Однако она спросила других в Интернете, было ли с ее стороны неправильно отправлять внука спать без ужина.

Некоторые комментаторы встали на сторону бабушки, отметив, что в ее обязанности не входит готовить ужин внукам.

«Похоже, она просто оставила детей дома, не попросив вас присмотреть/покормить их… где был отец?» не нужно спрашивать».

«Вы не обязаны готовить куриные котлеты… На вашем месте я бы установил несколько серьезных основных правил, иначе они никогда не покинут ваш дом», — посоветовал другой пользователь.

Другие отмечали, что мальчик не умрет с голоду, если пропустит хотя бы один ужин.

Однако другие пользователи в сети утверждали, что бабушка должна была приготовить для внука альтернативную еду, учитывая, что он был привередливым и голодным ребенком.

Источник: yourtango.

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