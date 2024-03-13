Жінка поділилася, що чоловік, за яким вона була заміжня 11 років, не був таким надійним і вірним, яким хотів здаватися.

Тепер вона запитує, чи не була її реакція на несподівану новину надмірною.

Жінка виявила, що чоловік їй неодноразово зраджував.

«Я зараз у повному шоці. У мене тремтять руки, навіть коли я пишу це», — почала вона свою посаду. «Я дізналася, що мій чоловік уже 11 років веде подвійне життя і робить щось огидне».

Жінка розповіла, що її чоловік працює водієм вантажівки та часто по кілька місяців займається вантажоперевезеннями.

«Йому не обов'язково [не було так довго], але він «заспокоює» мене, кажучи, що це допоможе нам заробити більше грошей», — написала вона, зізнавшись, що «нічого про це не думала» — поки, нарешті, не зрозумів, що зайвих грошей не знайти, незважаючи на нібито витрачені на роботу з його боку додаткові годинники.

«Він заробляв стільки ж грошей відколи вперше почав займатися вантажоперевезеннями. Тоді він був відсутній місяцями. Він не заробив більше грошей. То куди пішов цей додатковий час?» - Запитала жінка.

Нещасну правду їй відкрив друг її чоловіка.

«Він не тільки зраджував мені з декількома прост***ками, а й бігав і крутив роман із дочкою свого друга», - розповіла вона.

Жінка стверджувала, що була приголомшена звісткою про неодноразову зраду чоловіка. Коли він нарешті прийшов додому, вона розповіла, що їй було так «неприємно», що вона навіть не могла дивитися на нього.

"Я змусила його зібрати речі і веліла піти", - написала вона. «Він безперервно дзвонив і писав повідомлення, кажучи, що він поїхав на мороз у своїй вантажівці і не хоче знімати готель».

Незважаючи на гнів, жінка була стурбована тим, що її реакція була дещо різкою, особливо з огляду на низьку температуру. «Частина мене погано почувається через погоду», — сказала вона. «Інша частина мене просто хоче залишити його вовкам та стихіям».

"Я не знаю що робити. Я зараз божеволію. Я почуваюся такою відданою», — продовжила вона. «Моє життя руйнується на очах. Слова не можуть описати той біль, який я відчуваю».

Жінка сумнівається та шукає підтримки, чи не надто жорстоко вона відреагувала. Вона не хоче впускати чоловіка назад у будинок, але оскільки вони обоє володіють будинком, її турбують юридичні питання.

Джерело: yourtango .

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку можуть бути самотніми в 2024: астрологи склали топ-4.

Як повідомляла Politeka, гороскоп для Тельця на 2024 рік отримаєте цінну інформацію від астрологів.

Також Politeka публікувала гороскоп Діви на 2024 рік: розкрийте таємниці Всесвіту.