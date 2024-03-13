Женщина поделилась, что муж, за которым она была замужем 11 лет, не был таким надежным и верным, каким хотел казаться.

Теперь она задается вопросом, не была ли ее реакция на неожиданную новость чрезмерной.

Женщина обнаружила, что муж ей неоднократно изменял.

«Я сейчас в полном шоке. У меня дрожат руки, даже когда я пишу это», — начала она свой пост. «Я узнала, что мой муж уже 11 лет ведет двойную жизнь и делает что-то отвратительное».

Женщина рассказала, что ее муж работает водителем грузовика и часто по несколько месяцев занимается грузоперевозками .

«Ему не обязательно [отсутствовать так долго], но он «успокаивает» меня, говоря, что это поможет нам заработать больше денег», — написала она, признавшись, что «ничего об этом не думала» — пока, наконец, не понял, что лишних денег не найти, несмотря на якобы затраченные на работу с его стороны дополнительные часы.

«Он зарабатывал столько же денег с тех пор, как впервые начал заниматься грузоперевозками. Тогда он не отсутствовал месяцами. Он не заработал больше денег. Так куда же ушло это дополнительное время?» — спросила женщина.

Несчастную правду ей открыл друг ее мужа.

«Он не только изменял мне с несколькими прост***ками, но и бегал и крутил роман с дочерью своего друга», - рассказала она.

Женщина утверждала, что была совершенно ошеломлена известием о неоднократной измене мужа. Когда он наконец пришел домой, она рассказала, что ей было так «противно», что она даже не могла смотреть на него.

«Я заставила его собрать вещи и велела уйти», — написала она. «Он безостановочно звонил и писал сообщения, говоря, что он уехал на мороз в своем грузовике и не хочет снимать отель».

Несмотря на гнев, женщина была обеспокоена тем, что ее реакция была несколько резкой, особенно учитывая низкую температуру. «Часть меня плохо себя чувствует из-за погоды», — сказала она. «Другая часть меня просто хочет оставить его волкам и стихиям».

«Я не знаю, что делать. Я сейчас схожу с ума. Я чувствую себя такой преданной», — продолжила она. «Моя жизнь рушится на глазах. Слова не могут описать ту боль, которую я чувствую».

Женщина сомневается и ищет поддержики, не слишком ли жестоко она отреагировала . Она не хочет впускать мужа обратно в дом, но, поскольку они оба владеют домом, ее беспокоят юридические вопросы.

Источник: yourtango.

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