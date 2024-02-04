Громадянин України поцікавився у ПФУ, чи має він право на державну допомогу для оплати комунальних послуг, працюючи на пів ставки.

Громадяни України, чиї доходи не дозволяють їм самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть претендувати на отримання житлової субсидії. Про порядок призначення субсидії у цьому випадку розповіли у Telegram-каналі Пенсійного фонду України.

Громадянин України поцікавився у ПФУ, чи має він право на державну допомогу для оплати комунальних послуг, працюючи на пів ставки.

ПФУ одразу пояснив про це декілька важливих моментів. Так, житлова субсидія може бути надана домогосподарству, якщо протягом трьох місяців перед призначенням субсидії було оплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі не менше мінімальної суми.

Важливою умовою є також оплата цього внеску у визначений період, що враховується при призначенні житлової субсидії (згідно з пунктом 14 Положення про порядок призначення субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848).

Важливо відзначити, що з 1 січня 2024 року мінімальний розмір страхового внеску становить 1562 гривні на місяць, а з 1 квітня ця сума збільшиться до 1760 гривень на місяць.

Нагадаємо, що субсидію призначають навіть непрацюючим одиноким матерям, але є умова. Зокрема, домогосподарству у складі якого є працездатна особа без доходів, яка одноосібно виховує дитину віком до шести років, може бути призначена (продовжена) житлова субсидія.

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