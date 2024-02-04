Гражданин Украины поинтересовался в ПФУ, имеет ли он право на государственную помощь для оплаты коммунальных услуг, работая на полставки.

Граждане Украины, доходы которых не позволяют им самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут претендовать на получение жилищной субсидии. О порядке назначения субсидии рассказали в Telegram-канале Пенсионного фонда Украины.

Гражданин Украины поинтересовался в ПФУ, имеет ли он право на государственную помощь для оплаты коммунальных услуг, работая на полставки.

ПФУ сразу объяснил об этом несколько важных моментов. Так, жилищная субсидия может быть предоставлена ​​домохозяйству, если в течение трех месяцев перед назначением субсидии был оплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимальной суммы.

Важным условием также является оплата этого взноса в определенный период, учитываемый при назначении жилищной субсидии (согласно пункту 14 Положения о порядке назначения субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года №848).

Важно отметить, что с 1 января 2024 минимальный размер страхового взноса составляет 1562 гривны в месяц, а с 1 апреля эта сумма увеличится до 1760 гривен в месяц.

Напомним, что субсидию назначают даже неработающим одиноким матерям, но есть условие. В частности, домохозяйству в составе которого является трудоспособное лицо без доходов, единолично воспитывающее ребенка в возрасте до шести лет, может быть назначена (продолженная) жилищная субсидия.

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