Граждане Украины, доходы которых не позволяют им самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут претендовать на получение жилищной субсидии. О порядке назначения субсидии рассказали в Telegram-канале Пенсионного фонда Украины.
Гражданин Украины поинтересовался в ПФУ, имеет ли он право на государственную помощь для оплаты коммунальных услуг, работая на полставки.
ПФУ сразу объяснил об этом несколько важных моментов. Так, жилищная субсидия может быть предоставлена домохозяйству, если в течение трех месяцев перед назначением субсидии был оплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимальной суммы.
Важным условием также является оплата этого взноса в определенный период, учитываемый при назначении жилищной субсидии (согласно пункту 14 Положения о порядке назначения субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года №848).
Важно отметить, что с 1 января 2024 минимальный размер страхового взноса составляет 1562 гривны в месяц, а с 1 апреля эта сумма увеличится до 1760 гривен в месяц.
Напомним, что субсидию назначают даже неработающим одиноким матерям, но есть условие. В частности, домохозяйству в составе которого является трудоспособное лицо без доходов, единолично воспитывающее ребенка в возрасте до шести лет, может быть назначена (продолженная) жилищная субсидия.
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