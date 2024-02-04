У народному календарі день 5 лютого заведено назвати "Агафій напівхлібник".
Таку назву свято отримало через те, що 5 лютого селяни перевіряли залишки хліба, щоб зрозуміти, чи вистачить запасів до весни.
Також вважалося, що для людей та тварин має залишитися половина запасів восени.
Якщо виявиться, що запасів недостатньо – сім'ю міг наздогнати голод.
Наші пращури вірили, що 5 лютого святі ходять по землі слідом за ангелами.
З цієї причини цього дня в будинок запрошували мандрівників та мандрівників, їх пригощали хлібом-сіллю, щоб отримати благословення.
Існують і заборони 5 лютого, що не можна робити:
Не можна дивитися на падаючі зірки - є ризик того, що можна спричинити лихо і навіть смерть.
Заборонено скупитися, адже потім самі потребуватимете цих речей.
Не варто лінуватися 5 лютого - чекатиме крах у всіх сферах життя.
Народні прикмети 5 лютого
Качки та гуси у снігу купаються – до потепління або хуртовини.
Багато снігу цього дня до хорошого врожаю хліба.
Морозний та сонячний день – серпню буде спекотним.
Сьогодні день Ангела святкують власники таких імен: Клим, Геннадій, Теодор, Серафим, Євдокія, Катерина.
Джерело: ТСН .
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