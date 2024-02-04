Церковне свято 5 лютого, православні вшановують пам'ять святого Климента та учня його Агафангела.

У народному календарі день 5 лютого заведено назвати "Агафій напівхлібник".

Таку назву свято отримало через те, що 5 лютого селяни перевіряли залишки хліба, щоб зрозуміти, чи вистачить запасів до весни.

Також вважалося, що для людей та тварин має залишитися половина запасів восени.

Якщо виявиться, що запасів недостатньо – сім'ю міг наздогнати голод.

Наші пращури вірили, що 5 лютого святі ходять по землі слідом за ангелами.

З цієї причини цього дня в будинок запрошували мандрівників та мандрівників, їх пригощали хлібом-сіллю, щоб отримати благословення.

Існують і заборони 5 лютого, що не можна робити:

Не можна дивитися на падаючі зірки - є ризик того, що можна спричинити лихо і навіть смерть.

Заборонено скупитися, адже потім самі потребуватимете цих речей.

Не варто лінуватися 5 лютого - чекатиме крах у всіх сферах життя.

Народні прикмети 5 лютого

Качки та гуси у снігу купаються – до потепління або хуртовини.

Багато снігу цього дня до хорошого врожаю хліба.

Морозний та сонячний день – серпню буде спекотним.

Сьогодні день Ангела святкують власники таких імен: Клим, Геннадій, Теодор, Серафим, Євдокія, Катерина.

Джерело: ТСН .

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