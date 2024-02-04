В народном календаре день 5 февраля принято назвать "Агафий полухлебник".
Такое название праздник получил по причине того, что 5 февраля крестьяне проверяли остатки хлеба, чтобы понять, хватит запасов до весны.
Также считалось, что для людей и животных должна остаться половина запасов с осенью.
Если окажется, что запасов недостаточно - семью мог настигнуть голод.
Наши предки верили, что 5 февраля святые ходят по земле вслед за ангелами.
По этой причине в этот день в дом приглашали странников и путников, их угощали хлебом-солью, дабы получить благословение.
Существуют и запреты 5 февраля, что нельзя делать:
Нельзя смотреть на падающие звезды - есть риск того, что можно навлечь беду и даже смерть.
Запрещено жадничать, ведь потом сами будете нуждаться в этих вещах.
Не стоит лениться 5 февраля - будет ждать крах во всех сферах жизни.
Народные приметы 5 февраля
Утки и гуси в снегу купаются - к потеплению или метели.
Много снега в этот день - к хорошему урожаю хлеба.
Морозный и солнечный день - августу будет жарким.
Сегодня день Ангела празднуют владельцы таких имен: Клим, Геннадий, Теодор, Серафим, Евдокия, Екатерина.
Источник: ТСН.
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