Деякі стилі спілкування є м'яким нагадуванням, а деякі – потужним посібником.

Іноді вони скажуть вам, що ви на правильному шляху, а іноді є очевидною ознакою того, що зміни необхідні (і неминучі).

Наскільки ви вправні в читанні Вселенських послань? Пам'ятайте, що напрямок може стосуватися всього вашого життя або лише однієї чи двох областей.

Ось знаки Всесвіту, які можуть призвести вас до легшого та ряснішого життя.

Ви виявили у своєму житті перешкоди.

Одна з найпоширеніших духовних ознак того, що ваше життя ось-ось зміниться, це так звані блоки. Це події, які заважають вам рухатися вперед бажаним шляхом.

Вони бувають різних форм. Іноді блоки потребують паузи. В інших випадках пов'язані з цим події настільки значні, що зовнішній світ ніби відключається, і у вас немає іншого вибору, крім як звернутися до себе.

Незалежно від того, як у вашому житті з'являються перешкоди, не забувайте робити паузу, дивитися та слухати.

2. Ви втрачаєте речі.

Якщо ви переживаєте час, коли втрачаєте друзів або роботу, подякуйте Всесвіту. Це може звучати смішно, але Всесвіт видалить те, що вам більше не служить.

Звільнення старих шаблонів, думок та переконань відбувається, коли ви відпускаєте людей та особистості.

3. Ви натхненні.

Коли ви створите місце для змін у своєму житті, прийде натхнення.

Це може виявитися як нове творче вираження. Це також може бути відкриття чогось, що ви хочете вивчити, або нове місце для життя. Натхнення повертає радість життя у ваш світ.

4. Ви робите здоровий вибір.

Коли ви відкриєте собі натхненну життя, ви, природно, шукатимете їжу для свого розуму, тіла і душі, вибираючи здоровий вибір. Ви можете відчути потяг до медитації, здорового харчування та ведення збалансованого способу життя.

5. Ви дізнаєтесь щось нове.

Всесвіт приведе у ваше життя безліч вчителів та наставників. Іноді вони чітко позначені як вчителі. Наприклад, Ісус. В інших випадках ваш учитель може бути замаскований під вашу дитину, дружину чи колегу.

Вчитель завжди надасть змогу самопізнання.

6. Ви знаходите своїх людей

Всесвіт допоможе вам виявити вашу групу споріднених душ. Це люди у вашому житті, з якими ви почуваєтеся найбільш пов'язаними, коли ви здорові та енергійні.

7. Ви відчуваєте належність.

Синхроністичність - це ті чарівні моменти, коли Всесвіт каже: "Ви саме там, де повинні бути". Ви опанували мистецтво слухати.

8. Ви почуваєтеся невимушено.

Ви відчуваєте легкість у житті. Наче сталося диво. Жодні блоки не є прозрінням. Ви відчуваєте підтримку у житті.

Це вказівка ​​рухатися вперед за своїми життєвими планами.

9. Ви почуваєтеся перетвореним.

Завжди є керівництво, замасковане змінами у житті. Це те, що приносить трансформацію.

Якщо повідомлення неясно, зверніться до себе і попросіть Всесвіт внести ясність. Найпростіший спосіб отримати ясні повідомлення – це послідовна практика медитації.

10. Ви відзначаєте добрі речі.

У міру того, як ви набудете досвіду прояву під керівництвом Всесвіту, у вас будуть дійсно хороші приводи для святкування.

Ви будете винагороджені та керуєтеся явищами та чудесами. Знайдіть час, щоб висловити подяку за керівництво, яке привело вас у місце, гідне святкування.

Джерело: yourtango .

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