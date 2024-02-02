Некоторые стили общения являются мягким напоминанием, а некоторые – мощным руководством.

Иногда они скажут вам, что вы на правильном пути , а иногда являются явным признаком того, что перемены необходимы (и неизбежны).

Насколько вы искусны в чтении Вселенских посланий? Помните, что направление может касаться всей вашей жизни или только одной или двух областей.

Вот знаки Вселенной, которые могут привести вас к более легкой и изобильной жизни.

Вы обнаружили в своей жизни препятствия.

Один из наиболее распространенных духовных признаков того, что ваша жизнь вот-вот изменится, — это так называемые блоки. Это события, которые мешают вам двигаться вперед желаемым путем.

Они бывают разных форм. Иногда блоки требуют паузы. В других случаях связанные с этим события настолько значительны, что внешний мир как будто отключается, и у вас нет другого выбора, кроме как обратиться внутрь себя.

Независимо от того, как в вашей жизни появляются препятствия, не забывайте делать паузу, смотреть и слушать.

2. Вы теряете вещи.

Если вы переживаете время, когда теряете друзей или работу, поблагодарите Вселенную. Это может звучать смешно, но Вселенная удалит то, что вам больше не служит .

Освобождение старых шаблонов, мыслей и убеждений происходит, когда вы отпускаете людей и личности.

3. Вы вдохновлены.

Когда вы создадите место для перемен в своей жизни, придет вдохновение.

Это может проявиться как новое творческое выражение. Это также может быть открытие чего-то, что вы хотите изучить, или нового места для жизни. Вдохновение возвращает радость жизни в ваш мир.

4. Вы делаете здоровый выбор.

Когда вы откроете для себя вдохновенную жизнь, вы, естественно, будете искать пищу для своего разума, тела и души, выбирая здоровый выбор. Вы можете почувствовать тягу к медитации, здоровому питанию и ведению сбалансированного образа жизни.

5. Вы узнаете что-то новое.

Вселенная приведет в вашу жизнь множество учителей и наставников. Иногда они четко обозначены как учителя. Например, Иисус. В других случаях ваш учитель может быть замаскирован под вашего ребенка, супруга или коллегу.

Учитель всегда предоставит возможности для самопознания.

6. Вы находите своих людей

Вселенная поможет вам проявить вашу группу родственных душ. Это люди в вашей жизни, с которыми вы чувствуете себя наиболее связанными, когда вы здоровы и энергичны.

7. Вы чувствуете принадлежность.

Синхронистичность — это те волшебные моменты , когда Вселенная говорит: «Вы именно там, где должны быть». Вы овладели искусством слушать.

8. Вы чувствуете себя непринужденно.

Вы испытываете легкость в жизни. Как будто произошло чудо. Никакие блоки не являются прозрением. Вы чувствуете поддержку в жизни.

Это указание двигаться вперед по своим жизненным планам.

9. Вы чувствуете себя преображенным.

Всегда есть руководство, замаскированное изменениями в жизни. Это то, что приносит трансформацию.

Если сообщение неясно, обратитесь внутрь себя и попросите Вселенную внести ясность. Самый простой способ получить ясные сообщения — это последовательная практика медитации.

10. Вы отмечаете хорошие вещи.

По мере того, как вы приобретете опыт проявления под руководством Вселенной, у вас будут действительно хорошие поводы для празднования.

Вы будете вознаграждены и руководствуетесь явлениями и чудесами. Найдите время, чтобы выразить благодарность за руководство, которое привело вас в место, достойное празднования.

Источник: yourtango.

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