Хороша новина в тому, що вам не доведеться чекати, сподіваючись на удачу.

Натомість ви можете створити його! Один із способів почати з оптимістичного погляду на життя.

Ви також можете створити удачу, оточивши себе символами удачі. Ці предмети протягом багатьох століть вважалися такими, що приносять удачу в різних культурах.

Важко сказати напевно, чи несуть ці предмети власними силами хорошу атмосферу. Хоча це, безумовно, можливо, ці наповнені успіхом предмети стають набагато могутнішими, якщо ви вірите в їхню силу.

Фігури тварин

Незалежно від того, чи виберете ви статую, фотографію або витвір мистецтва, тваринні сили, як відомо, приносять удачу. Наприклад, вважається, що бик приносить удачу жителям Східної Індії, а також єгиптянам, грекам та кельтам.

Інші щасливі тварини включають кроликів (родючість та достаток), золоту рибку (родючість, достаток та гармонія) та свиней, яких китайці та ірландці вважають хорошим знаком. В азіатських країнах жаба вважається щасливою, оскільки вона допомагає досягти бажаного процвітання.

Давайте не будемо забувати про слона, найбільшу наземну тварину, яка приносить удачу, коли хобот піднятий вгору на кінці.

Підкови

Давні перекази свідчать, що халдеї, що жили в Месопотамії (нині Ірак) на зорі цивілізації, вважали, що підкова приносить удачу, оскільки вона була символом, що нагадує серп місяця. Це був різновид місячних богинь, які захищали людей від зла.

Коли ви вішаєте підкову на успіх, переконайтеся, що її кінці спрямовані вгору, щоб утримувати успіх, як чашу. Відомо також, що ірландці іноді закопують підкову під наріжний камінь нової будівлі, щоб залучити успіх.

Пристріт

Протягом століть жителі Близького Сходу, Греції та Туреччини асоціювали пристріт із захистом від мерзенних прокльонів. Він може бути зроблений із золота, срібла або скла і виглядає як справжнє око, часто із синьою райдужкою. Він захистить вас від чиїхось ревнощів, негативної енергії або людей, які бажають вам невдачі.

Цей символ можна носити як прикрасу, але він також є благословенням, повішеним у вашому домі. Ідея полягає в тому, що якщо ви захищені від зла, ви відкриті і в безпеці для отримання всієї удачі, яка вам належить.

Міфічні істоти

Дракони та єдинороги - міфічні істоти, які означають або приносять удачу. В азіатських культурах дракони дуже популярні та вважаються джерелом сили. Вони вважаються символом сили, здоров'я та удачі.

Єдинороги вперше з'явилися в писемності та мистецтві Стародавньої Греції як люті тварини, але через століття цей міфічний кінь часто зображували в середньовічному мистецтві. Вважалося, що єдинороги відганяють зло і приносять успіх.

Сакральна геометрія

У природі можна зустріти зразки сакральної геометрії, які демонструють, що це взаємопов'язано. Часто використовуються прості форми, такі як круги та трикутники. Проте більшість сакральної геометрії є складні, багатогранні форми, засновані на математичних формулах.

Твори Сакральної Геометрії мають тиху красу, яка перегукується із задумом творіння. Розвішування цього витвору мистецтва у себе вдома чи в офісі допоможе вам поєднатися з божественним та забезпечить відчуття миру та гармонії.

Джерело: yourtango .

Читайте також:

Які помилки ви припускаєтеся при пранні: дізнайтеся корисні поради.

У будинку завжди буде чисто: основні поради щодо прибирання, які слід використовувати щомісяця

Як прати та сушити вовняні речі: цікаві поради для господарок.