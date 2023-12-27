На вашей одежде остались маслянистые пятна, когда ее вынули из сушилки или ваша одежда пахнет после стирки - вот, где вы ошибаетесь.

У всех нас есть свои способы стирки: некоторые из нас волей-неволей бросают полотенца вместе с деликатными вещами, а другие тщательно разделяют белье по цветам.

Какими бы внимательными (или нет) мы ни были к «правилам» отмывания денег, время от времени мы все равно облажаемся. Например, использование неправильных моющих средств и игнорирование этикеток на одежде — это ошибки, которые могут стоить вам денег и головной боли в будущем.

Если вы научитесь избегать этих и других ошибок при стирке, вы сможете сэкономить время и деньги, сохраняя одежду, постельное белье и бытовую технику в отличном состоянии.

Использование кондиционера для белья во всем

Хотя вы можете подумать, что кондиционер для белья — отличный способ сохранить ваши полотенца мягкими и пушистыми, со временем он на самом деле приводит к их жесткости. Кроме того, кондиционер для белья снижает эффективность ваших полотенец, уменьшая способность махровой ткани впитывать воду. Вместо того, чтобы выливать полную чашку кондиционера, добавьте чашку белого уксуса вместе со стиральным порошком — примерно при каждой второй загрузке — чтобы ваши полотенца оставались приятными на ощупь и пахли.

"Отправка" пятен в сушилку

Вы пролили соус для спагетти на любимую рубашку, но после стирки и сушки обнаружили оранжевое пятно. К сожалению, вам будет сложно удалить пятно , если оно закрепится на ткани под действием тепла сушилки. Предварительно обработайте пятна, особенно маслянистые, цветные или тяжелые, перед стиркой вещи и убедитесь, что пятно исчезло в конце цикла стирки. Если пятно все еще видно, обработайте его пятновыводителем и постирайте вещь еще раз. Пятна, которые останутся после двух процедур, скорее всего, останутся навсегда.

Непроведение комплексной проверки

Не только дети забывают вынуть из карманов еду, салфетки, ручки, деньги и другие предметы, прежде чем бросить штаны в корзину для белья. Взрослые так же часто являются виновниками.

Использование неправильного моющего средства для вашей высокоэффективной стиральной машины

Вы можете подумать, что можете сэкономить несколько копеек, используя обычное моющее средство в высокоэффективной стиральной машине (HE), но вы рискуете получить неприятности, если будете экономить.

Высокоэффективное средство для стирки отличается низким пенообразованием и специально разработано для использования в стиральных машинах HE, которые используют меньше воды и имеют другой режим барабанения, чем традиционные стиральные машины. Использование обычного моющего средства в этих высокоэффективных машинах может привести к переливанию пены, в результате чего ваша одежда станет мыльной и даже может привести к тому, что машина выйдет из строя. И наоборот, нет никакой опасности в использовании высокоэффективного моющего средства в традиционной машине.

Оставляя грязь позади

Стираете что-то очень грязное, например подстилку для домашних животных, испачканные грязью брюки, песчаную пляжную одежду или одежду, покрытую пылью кемпинга? Помогите избавиться от волос и грязи, добавив дополнительный цикл полоскания, используя меньше моющего средства, чем обычно, и добавив в воду для полоскания чашку белого уксуса . Затем, как только загрузка будет завершена, запустите цикл на пустой машине, чтобы удалить оставшийся мусор. После стирки одежды, на которой могут быть пятна крови или если кто-то из членов семьи заболел, рекомендуется продезинфицировать стиральную машину отбеливателем или уксусом, чтобы убить вредные бактерии.

Оставлять молнии расстегнутыми

Прежде чем бросить брюки или куртки в корзину, застегните молнию . Если вы этого не сделаете, металлические зубцы могут повредить другую одежду, поскольку белье будет кружиться и кувыркаться во время стирки и сушки. Однако вам следует оставлять пуговицы расстегнутыми, чтобы предотвратить ослабление нитей стиральной машины в результате возвратно-поступательного движения.

Источник: bobvila.

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