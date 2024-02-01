Хорошая новость в том, что вам не придется ждать, надеясь на удачу.

Вместо этого вы можете создать его! Один из способов — начать с оптимистического взгляда на жизнь.

Вы также можете создать удачу, окружив себя символами удачи. Эти предметы на протяжении многих веков считались приносящими удачу в различных культурах.

Трудно сказать наверняка, несут ли эти предметы сами по себе хорошую атмосферу. Хотя это, безусловно, возможно, эти наполненные удачей предметы становятся гораздо более могущественными, если вы верите в их силу.

Фигуры животных

Независимо от того, выберете ли вы статую, фотографию или произведение искусства, животные силы, как известно, приносят удачу. Например, считается, что бык приносит удачу жителям Восточной Индии, а также египтянам, грекам и кельтам.

Другие счастливые животные включают кроликов (плодородие и изобилие) , золотую рыбку (плодородие, изобилие и гармония) и свиней, которых китайцы и ирландцы считают хорошим знаком. В азиатских странах лягушка считается счастливой, поскольку она помогает достичь желаемого процветания.

Давайте не будем забывать о слоне , самом большом наземном животном, который приносит удачу, когда хобот поднят вверх на конце.

Подковы

Древние предания гласят, что халдеи, жившие в Месопотамии (ныне Ирак) на заре цивилизации, считали, что подкова приносит удачу, поскольку она была символом, напоминающим серп луны. Это представляло собой разновидность лунных богинь, защищавших людей от зла.

Когда вы вешаете подкову на удачу, убедитесь, что ее концы направлены вверх, чтобы удерживать удачу, как чашу. Известно также, что ирландцы иногда закапывают подкову под краеугольный камень нового здания, чтобы привлечь удачу.

Сглаз

На протяжении веков жители Ближнего Востока, Греции и Турции ассоциировали сглаз с защитой от гнусных проклятий. Он может быть сделан из золота, серебра или стекла и выглядит как настоящий глаз, часто с синей радужкой. Он защитит вас от чьей-то ревности, негативной энергии или людей, желающих вам неудачи .

Этот символ можно носить как украшение, но он также является благословением, повешенным в вашем доме. Идея состоит в том, что если вы защищены от зла, вы открыты и в безопасности для получения всей удачи, которая вам положена.

Мифические существа

Драконы и единороги — мифические существа , которые означают или приносят удачу. В азиатских культурах драконы очень популярны и считаются источником силы. Они считаются символом силы, здоровья и удачи.

Единороги впервые появились в письменности и искусстве Древней Греции как свирепые животные, но столетия спустя эту мифическую лошадь часто изображали в средневековом искусстве. Считалось, что единороги отгоняют зло и приносят удачу.

Сакральная геометрия

В природе можно встретить образцы сакральной геометрии, демонстрирующие, что все взаимосвязано. Часто используются простые формы, такие как круги и треугольники . Однако большая часть сакральной геометрии представляет собой сложные, многогранные формы, основанные на математических формулах.

Произведения Сакральной Геометрии обладают тихой красотой, которая перекликается с замыслом творения. Развешивание этого произведения искусства у себя дома или в офисе поможет вам соединиться с божественным и обеспечит ощущение мира и гармонии.

Источник: yourtango.

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