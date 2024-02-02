Клієнт "ПриватБанк" зазнав блокування свого рахунку через велику кількість здійснених переказів. Фінансовий моніторинг банку визнав операції клієнта як підозрілі, але конкретні причини блокування банк не надає. Поскаржився клієнт "ПриватБанк" на спеціалізованому форумі "Мінфін".

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що здійснив досить багато операцій з грошовими переказами на карти інших людей, цілком імовірно, було досягнуто ліміту на місяць.

"30.01.2024 спробував зайти в акаунт, видало помилку. Коли подзвонив 3700, автовідповідач повідомив, що ваш рахунок заблоковано і треба надати реквізити іншого банку для перерахування залишку коштів на рахунку", - додав клієнт "ПриватБанк".

Важливо відзначити, що "ПриватБанк" надає ліміт на перекази по країні в розмірі 200 операцій на місяць, а за кордон - 20 операцій за місяць. Порушення цих лімітів може призвести до обмеження можливості користування карткою.

Крім того, фінансовий моніторинг "ПриватБанк" ідентифікує ризиковані операції. Наприклад, клієнт не може використовувати свою карту для здійснення підприємницької діяльності, виплати зарплати тощо.

У відповідь на скаргу клієнта, у "ПриватБанк" відзначили, що всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур та відповідають вимогам безпеки та правилам фінансового моніторингу в Україні.

Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, має обов'язок приймати заходи для запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення.

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