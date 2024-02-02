Клиент "ПриватБанк" подвергся блокированию своего счета из-за большого количества осуществленных переводов. Финансовый мониторинг банка признал сделки клиента как подозрительные, но конкретные причины блокировки банк не предоставляет. Пожаловался клиент "ПриватБанка" на специализированном форуме "Минфин".

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что совершил достаточно много операций с денежными переводами на карты других людей, по всей вероятности, был достигнут лимит в месяц.

"30.01.2024 попытался зайти в аккаунт, выдало ошибку. Когда позвонил 3700, автоответчик сообщил, что ваш счет заблокирован и нужно предоставить реквизиты другому банку для перечисления остатка средств на счете", – добавил клиент "ПриватБанк".

Важно отметить, что "ПриватБанк" предоставляет лимит на переводы по стране в размере 200 сделок в месяц, а за границу - 20 сделок в месяц. Нарушение этих лимитов может привести к ограничению возможности пользования картой.

Кроме того, финансовый мониторинг "ПриватБанка" идентифицирует рискованные операции. К примеру, клиент не может использовать свою карту для осуществления предпринимательской деятельности, выплаты зарплаты и т.д.

В ответ на жалобу клиента, в "ПриватБанке" отметили, что все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям безопасности и правилам финансового мониторинга в Украине.

Банк, как субъект первичного финансового мониторинга, обязан принимать меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

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