Недбале заповнення документів та відсутність необхідних відомостей може призвести до того, що документи на отримання субсидії будуть вважатися неподаними.

Отримати субсидію в Україні може майже будь-хто, хто не може самостійно оплатити комунальні послуги. Право на отримання субсидії мають особи, які подають документи до Пенсійного фонду онлайн або офлайн.

Проте недбале заповнення документів та відсутність необхідних відомостей може призвести до того, що документи будуть вважатися неподаними.

Заява та декларація можуть бути визнані недійсними у трьох випадках:

Неповні дані про членів домогосподарства. Важливо вказати прізвища, імена по батькові, дані про шлюб, дати народження, документи, що посвідчують особу, та РНОКПП (для тих, хто має цей номер). Невведення всіх даних про членів родини, доходи яких впливають на призначення субсидії, таких як члени подружжя. Важливо вказати їхні прізвища, імена та по батькові, підсвітити родинний зв'язок, дату народження та номери документів. Відсутність даних про адресу домогосподарства та номери особових рахунків.

Якщо помилку виявлено, у вас є 30 календарних днів на її виправлення. Якщо за цей час помилки не виправлено, субсидію може бути відмовлено. У випадку захворювання з документальним підтвердженням строк виправлення може бути продовжений, але не довше до кінця поточного сезону.

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