Получить субсидию в Украине может почти кто-либо, кто не может самостоятельно оплатить коммунальные услуги. Право на получение субсидии имеют лица, подающие документы в Пенсионный фонд онлайн или офлайн.
Однако неправильное заполнение документов и отсутствие необходимых сведений может привести к тому, что документы будут считаться неподанными.
Заявление и декларация могут быть признаны недействительными в трех случаях:
- Неполные сведения о членах домохозяйства. Важно указать фамилии, имена отчества, данные о браке, даты рождения, документы, удостоверяющие личность, и РНОКПП (для тех, кто имеет этот номер).
- Невведение всех данных о членах семьи, доходы которых влияют на назначение субсидии, таких как супруги. Важно указать их фамилии, имена и отчества, подсветить родственную связь, дату рождения и номера документов.
- Отсутствие данных об адресе домохозяйства и номерах лицевых счетов.
Если ошибка обнаружена, у вас есть 30 календарных дней для ее исправления. Если за это время ошибка не исправлена, субсидия может быть отказана. В случае заболевания с документальным подтверждением срок поправки может быть продлен, но не дольше до конца текущего сезона.
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