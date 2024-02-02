Однією з найпопулярніших страв, яка вражає своєю неповторною смаковою гамою і яку точно потрібно начитися готувати, є одеський фаршмак із оселедця.

Одеса, місто, з яким асоціюється не тільки море та пальми, але й неймовірно різноманітна кухня. Одна з найкращих одеських страв - це фаршмак. Ця страва вважається не тільки смачною, але й частиною культурної спадщини міста.

Історія фаршмаку в Одесі

Фаршмак – це страва, яка здобула свою популярність завдяки єврейській кухні. У кінці XIX століття, коли Одеса переживала економічний підйом, це місто стало місцем зустрічі різних культур і традицій. Фаршмак із оселедця став невід’ємною частиною кулінарної картини Одеси.

Як приготувати справжній одеський фаршмак із оселедця: Інгредієнти для 2 порцій

Оселедець дунайський великий, вагою 500 г

Кисле яблуко (Ренет Симиренко) – 1 шт.

Половина білої булки від двохденного хліба

Молоко – 100 мл

Домашнє вершкове масло – 100 г

Маленька цибулина – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Сіль та чорний перець за смаком.

Як приготувати справжній одеський фаршмак із оселедця: інструкція

Почніть з обробки оселедця, відокремивши філе від кісточок. Відріжте голову та плавці, розкладіть і зніміть шкіру. Відокремте кірку від булочки, заливаючи її молоком в глибокій тарілці. Рубайте оселедець ножем на дрібні шматочки. Важливо, щоб текстура була трохи зернистою, нагадуючи форшмак одеський. Віджимайте молоком змочену булочку, кладіть її на дошку. Очистіть яблуко від шкірки і натріть його на дрібну терку. Також натріть цибулю та вершкове масло на велику терку. Перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси. Видавіть сік з лимона та додайте його до суміші. Перенесіть форшмак у відповідний посуд та подавайте до столу. В Одесі традиційно подають форшмак із тостами з житнього хліба, на які кладуть форшмак і посипають невеликою кількістю чорного меленого перцю.

Не забудьте спробувати – це справді смачно!

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