Одеса, місто, з яким асоціюється не тільки море та пальми, але й неймовірно різноманітна кухня. Одна з найкращих одеських страв - це фаршмак. Ця страва вважається не тільки смачною, але й частиною культурної спадщини міста.
Історія фаршмаку в Одесі
Фаршмак – це страва, яка здобула свою популярність завдяки єврейській кухні. У кінці XIX століття, коли Одеса переживала економічний підйом, це місто стало місцем зустрічі різних культур і традицій. Фаршмак із оселедця став невід’ємною частиною кулінарної картини Одеси.
Як приготувати справжній одеський фаршмак із оселедця: Інгредієнти для 2 порцій
- Оселедець дунайський великий, вагою 500 г
- Кисле яблуко (Ренет Симиренко) – 1 шт.
- Половина білої булки від двохденного хліба
- Молоко – 100 мл
- Домашнє вершкове масло – 100 г
- Маленька цибулина – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Сіль та чорний перець за смаком.
Як приготувати справжній одеський фаршмак із оселедця: інструкція
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Почніть з обробки оселедця, відокремивши філе від кісточок. Відріжте голову та плавці, розкладіть і зніміть шкіру.
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Відокремте кірку від булочки, заливаючи її молоком в глибокій тарілці. Рубайте оселедець ножем на дрібні шматочки. Важливо, щоб текстура була трохи зернистою, нагадуючи форшмак одеський.
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Віджимайте молоком змочену булочку, кладіть її на дошку. Очистіть яблуко від шкірки і натріть його на дрібну терку. Також натріть цибулю та вершкове масло на велику терку.
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Перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси. Видавіть сік з лимона та додайте його до суміші.
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Перенесіть форшмак у відповідний посуд та подавайте до столу.
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В Одесі традиційно подають форшмак із тостами з житнього хліба, на які кладуть форшмак і посипають невеликою кількістю чорного меленого перцю.
Не забудьте спробувати – це справді смачно!
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