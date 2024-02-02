Одесса, город, с которым ассоциируется не только море и пальмы, но и невероятно разнообразная кухня. Одно из лучших одесских блюд – это фаршмак. Это блюдо считается не только вкусным, но и частью культурного наследия города.
История фаршмака в Одессе
Фаршмак – это блюдо, которое получило свою популярность благодаря еврейской кухне. В конце XIX века, когда Одесса переживала экономический подъем, этот город стал местом встречи разных культур и традиций. Фаршмак из сельди стал неотъемлемой частью кулинарной картины Одессы.
Как приготовить настоящий одесский фаршмак из сельди: Ингредиенты для 2 порций
- Сельдь дунайская большая, весом 500 г
- Кислое яблоко (Ренет Симиренко) – 1 шт.
- Половина белой булки от двухдневного хлеба
- Молоко – 100 мл
- Домашнее сливочное масло – 100 г
- Маленькая луковица – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Соль и черный перец по вкусу.
Как приготовить настоящий одесский фаршмак из сельди: инструкция
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Начните с отделки сельди, отделив филе от косточек. Отрежьте голову и плавники, разложите и снимите кожу.
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Отделите корку от булочки, заливая ее молоком в глубокую тарелку. Рубите селедку ножом на мелкие кусочки. Важно, чтобы текстура была немного зернистой, напоминая одесский форшмак.
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Отжимайте молоком смоченную булочку, кладите ее на доску. Очистите яблоко от кожуры и натрите его на мелкую терку. Также натрите лук и сливочное масло на большую терку.
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Перемешайте все ингредиенты в однородную массу. Выдавите сок из лимона и добавьте его в смесь.
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Перенесите форшмак в соответствующую посуду и подавайте на стол.
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В Одессе традиционно подают форшмак с тостами из ржаного хлеба, которые кладут форшмак и посыпают небольшим количеством черного молотого перца.
Не забудьте попробовать – это действительно вкусно!
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