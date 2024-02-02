Одним из самых популярных блюд, поражающих своей неповторимой вкусовой гаммой и которое точно нужно научиться готовить, является одесский фаршмак из сельди.

Одесса, город, с которым ассоциируется не только море и пальмы, но и невероятно разнообразная кухня. Одно из лучших одесских блюд – это фаршмак. Это блюдо считается не только вкусным, но и частью культурного наследия города.

История фаршмака в Одессе

Фаршмак – это блюдо, которое получило свою популярность благодаря еврейской кухне. В конце XIX века, когда Одесса переживала экономический подъем, этот город стал местом встречи разных культур и традиций. Фаршмак из сельди стал неотъемлемой частью кулинарной картины Одессы.

Как приготовить настоящий одесский фаршмак из сельди: Ингредиенты для 2 порций

Сельдь дунайская большая, весом 500 г

Кислое яблоко (Ренет Симиренко) – 1 шт.

Половина белой булки от двухдневного хлеба

Молоко – 100 мл

Домашнее сливочное масло – 100 г

Маленькая луковица – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Соль и черный перец по вкусу.

Как приготовить настоящий одесский фаршмак из сельди: инструкция

Начните с отделки сельди, отделив филе от косточек. Отрежьте голову и плавники, разложите и снимите кожу. Отделите корку от булочки, заливая ее молоком в глубокую тарелку. Рубите селедку ножом на мелкие кусочки. Важно, чтобы текстура была немного зернистой, напоминая одесский форшмак. Отжимайте молоком смоченную булочку, кладите ее на доску. Очистите яблоко от кожуры и натрите его на мелкую терку. Также натрите лук и сливочное масло на большую терку. Перемешайте все ингредиенты в однородную массу. Выдавите сок из лимона и добавьте его в смесь. Перенесите форшмак в соответствующую посуду и подавайте на стол. В Одессе традиционно подают форшмак с тостами из ржаного хлеба, которые кладут форшмак и посыпают небольшим количеством черного молотого перца.

Не забудьте попробовать – это действительно вкусно!

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