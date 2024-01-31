Скандальний законопроєкт стосовно мобілізації в Україні стосується і жінок, пише Politeka.net.
Отже, згідно з оновленою версією законопроєкту про мобілізацію, жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік.
Жінки споріднених та інших професій - за бажанням. Також наголошується, що жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку.
Мобілізація жінок в Україні.
Зараз за законом обов’язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою.
Зауважимо, що облік – це не призов на службу.
Додамо, що раніше одна з нардепок підтримала мобілізацію жінок.
«Популярна відповідь, що жінок не можна мобілізовувати, і президент сказав, що не підпише закон. Та у нас у конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх», – сказала депутатка Інна Совсун.
Депутатка зазначала, що, якщо це буде необхідно для потреб оборони держави, тоді виправданим рішенням буде жіноча мобілізація, зокрема з погляду забезпечення справедливості.
Додамо, у Міноборони підкреслили, що коментарі та зауваження до законопроєкту про мобілізацію в Україні враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.
«Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних», - наголосили в Міноборони.
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