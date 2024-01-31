Новий законопроєкт стосовно мобілізації в Україні Кабінет міністрів вже схвалив і передав до Верховної Ради.

Скандальний законопроєкт стосовно мобілізації в Україні стосується і жінок, пише Politeka.net.

Отже, згідно з оновленою версією законопроєкту про мобілізацію, жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік.

Жінки споріднених та інших професій - за бажанням. Також наголошується, що жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку.

Мобілізація жінок в Україні.

Зараз за законом обов’язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою.

Зауважимо, що облік – це не призов на службу.

Додамо, що раніше одна з нардепок підтримала мобілізацію жінок.

«Популярна відповідь, що жінок не можна мобілізовувати, і президент сказав, що не підпише закон. Та у нас у конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх», – сказала депутатка Інна Совсун.

Депутатка зазначала, що, якщо це буде необхідно для потреб оборони держави, тоді виправданим рішенням буде жіноча мобілізація, зокрема з погляду забезпечення справедливості.

Додамо, у Міноборони підкреслили, що коментарі та зауваження до законопроєкту про мобілізацію в Україні враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

«Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних», - наголосили в Міноборони.

Останні новини України:

Українець отрима в повістку і уникав мобілізації - на суді вигадава дивну історію.

Чоловік відмовився від мобілізації - суд не повірив у виправдання, як його покарали.

Багатодітний батько відмовився від повістки та висунув звинувачення ТЦК.