Мобілізація в Україні стане зовсім іншою, пише Politeka.net.

У Міністерстві оборони підкреслюють, що коментарі та зауваження до законопроєкту про мобілізацію в Україні враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

«Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних», - підкреслили в Міноборони.

Отже, згідно з новою версією законопроєкту про мобілізацію в Україні, громадянам від 18 до 60 років необхідно обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

Повістки про виклик до ТЦК можуть надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

Днем вручення повістки про виклик в ТЦК є: День вручення такої повістки під розписку; День, коли ТЦК отримають повідомлення про те, що повістка доставлена до електронного кабінету призовника.

Громадяни тепер також зобов'язані реєструвати електронний кабінет призовника—військово-зобов'язаного. Проходити медичний огляд для визначення придатності до служби згідно з рішенням ВЛК.

У новому законопроєекті про мобілізацію в Україні також передбачене покарання для ухилянтів. Так, військкомат матиме право звернутися до суду, щоб той вжив наклав на порушника обмеження. Серед них виїзд за кордон, арешт рахунків та цінностей, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках та інших фінустановах, або на електронні гроші на електронних гаманцях. Також людину можуть позбавити прав на керування транспортним засобом.

Нові правила мобілізації в Україні.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні також визначає поважні причини неявки до ТЦК у терміни, визначені повісткою: перешкода стихійного характеру; хвороба призовника; дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути у зазначені пункт і строк; смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини.

Про причини неприбуття треба повідомити ТЦК протягом 3 днів до кінцевої дати, визначеної в повістці.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня опублікування Закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші військово-облікові дані. Якщо в Україні - прийти в ТЦК, якщо за кордоном - електронною поштою або подзвонити в ТЦК.

Нові правила мобілізації в Україні.

Ще одне важливе оновлення - поліцію залучать до оповіщення військовозобов'язаних, вони зможуть затримувати та доставляти до ТЦК ухилянтів.

Призовний вік у новому зоконопроєкті про мобілізацію в Україні хочуть знизити з 27 до 25 років.

Останні новини України:

Чоловік відмовився від мобілізації - суд не повірив у виправдання, як його покарали.

Українець отрима в повістку і уникав мобілізації - на суді вигадава дивну історію.

Багатодітний батько відмовився від повістки та висунув звинувачення ТЦК.