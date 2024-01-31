Мобилизация в Украине станет совсем другой, пишет Politeka.net.

В Министерстве обороны подчеркивают, что комментарии и замечания к законопроекту о мобилизации в Украине учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами.

«Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных», - подчеркнули в Минобороны.

Итак, согласно новой версии законопроекта о мобилизации в Украине гражданам от 18 до 60 лет необходимо обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ.

Повестки о вызове в ТЦК могут направляться через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

Днем вручения повестки о вызове в ТЦК является: День вручения такой повестки под расписку; День, когда ТЦК получат уведомление о том, что повестка доставлена ​​в электронный кабинет призывника.

Граждане теперь также обязаны регистрировать электронный кабинет призывника – военно-обязанного. Проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе согласно решению ВЛК.

В новом законопроекте о мобилизации в Украине также предусмотрено наказание для уклоннистов. Так, военкомат будет иметь право обратиться в суд, чтобы тот принял на нарушителя ограничения. Среди них выезд за границу, арест счетов и ценностей, находящихся на счетах и ​​хранении в банках и других финучреждениях, или на электронные деньги на электронных кошельках. Также человек может быть лишен прав на управление транспортным средством.

Новые правила мобилизации в Украине.

Законопроект о мобилизации в Украине также определяет уважительные причины неявки в ТЦК в сроки, определенные повесткой: препятствие стихийного характера; болезнь призывника; действия страны-агрессора или иные обстоятельства, лишившие возможности прибыть в указанный пункт и срок; смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены.

О причинах неприбытия следует уведомить ТЦК в течение 3 дней до конечной даты, определенной в повестке.

Граждане, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие военно-учетные данные. Если в Украине – прийти в ТЦК, если за границей – по электронной почте или позвонить в ТЦК.

Новые правила мобилизации в Украине.

Еще одно важное обновление - полицию привлекут к извещению военнообязанных, они смогут задерживать и доставлять в ТЦК уклонистов.

Призывной возраст в новом зоконопроекте о мобилизации в Украине хотят снизить с 27 до 25 лет.

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