Скандальный законопроект по мобилизации в Украине касается и женщин, пишет Politeka.net.
Итак, согласно обновленной версии законопроекта о мобилизации, женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, получившим медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет.
Женщины родственных и других профессий – по желанию. Также отмечается, что состоящих на военном учете женщин могут призвать на службу или привлечь к работам по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке.
Мобилизация женщин в Украине.
Сейчас по закону обязательному военному учету подлежат женщины с медицинским и фармацевтическим образованием.
Заметим, что учет – это не призыв на службу.
Ранее одна из народных депутатов поддержала мобилизацию женщин.
«Популярный ответ, что женщин нельзя мобилизовывать, и президент сказал, что не подпишет закон. Но у нас в конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех», – сказала депутат Инна Совсун.
Депутат отметила, что, если это будет необходимо для нужд обороны государства, тогда оправданным решением будет женская мобилизация, в том числе с точки зрения обеспечения справедливости.
Добавим, в Минобороны подчеркнули, что комментарии и замечания к законопроекту о мобилизации в Украине учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами.
«Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных», - подчеркнули в Минобороны.
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