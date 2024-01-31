Новый законопроект о мобилизации в Украине Кабинет министров уже одобрил и передал в Верховную Раду.

Скандальный законопроект по мобилизации в Украине касается и женщин, пишет Politeka.net.

Итак, согласно обновленной версии законопроекта о мобилизации, женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, получившим медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет.

Женщины родственных и других профессий – по желанию. Также отмечается, что состоящих на военном учете женщин могут призвать на службу или привлечь к работам по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке.

Мобилизация женщин в Украине.

Сейчас по закону обязательному военному учету подлежат женщины с медицинским и фармацевтическим образованием.

Заметим, что учет – это не призыв на службу.

Ранее одна из народных депутатов поддержала мобилизацию женщин.

«Популярный ответ, что женщин нельзя мобилизовывать, и президент сказал, что не подпишет закон. Но у нас в конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех», – сказала депутат Инна Совсун.

Депутат отметила, что, если это будет необходимо для нужд обороны государства, тогда оправданным решением будет женская мобилизация, в том числе с точки зрения обеспечения справедливости.

Добавим, в Минобороны подчеркнули, что комментарии и замечания к законопроекту о мобилизации в Украине учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами.

«Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных», - подчеркнули в Минобороны.

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