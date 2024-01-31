Згідно з новими даними Генштаба ЗСУ, минулої доби на фронті сталося 88 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Тільки на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили майже тридцять нових атак ворога в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Не дивлячись на постійній обстріли, в Авдіївці залишається понадо 970 цивільних. Про це розповів начальникк МВА Віталій Барабаш.

«Це ті, хто від початку "гарячої" фази війни свідомо залишились під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації. Було більше. Але потроху вивозимо народ. Спільно з волонтерами, "білими янголами" і рятувальниками", - повідомив Барабаш.

Українським захисникам дуже важко втримувати Авдіївку, але таким чином вдаєтсья наносити ворогу дуже чуттєві втрати.

«… В них зараз 40 тисяч людей стягнуто на одну Авдіївку. Таким чином ці люди не продавлюють нашу оборону під Купʼянськом, вони не можуть бути перекинуті на Херсонщину, а вони завʼязані на Авдіївці, бо государь сказав її взяти. По всьому, що я бачу, навіть російські генерали не такі тупі. Так, вони не генії-полководці, але навіть вони так не клали б особовий склад. Тут явно є політичний наказ, який вони не можуть не виконати", – висловився військовий експерт, ветеран АТО, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що під Авдіївкою ворог застосовує свою звичайну тактику.

«Район "Царської охоти" - після того, як ворожий прорив було куповано, окупанти повернулися до звичної тактики мʼясних штурмів хвилями. Успіхи мінімальні. Позиція "Зеніт" - ворог трохи підтиснув правий фланг метрів на 100. Район Степового - ворожі штурми успіхів не принесли», - розповів Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

У бік Новобахмутівки – аналогічно, а також відКамʼянки у напрямку карʼєра.

У той же час у Первомайському ворог закріплюється на захоплених позиціях.

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