За прошедшие сутки произошло почти 90 новых боевых столкновений, а в Авдеевке, которую враг буквально уничтожает, остается более 900 гражданских.

Согласно новым данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 88 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Только на Авдеевском направлении Силы обороны отбили почти тридцать новых атак врага в районе Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Несмотря на постоянные обстрелы, в Авдеевке остается более 970 гражданских. Об этом рассказал начальник ГВА Виталий Барабаш.

«Это те, кто с начала "горячей" фазы войны сознательно остались под обстрелами оккупантов, отказавшись от эвакуации. Было больше. Но постепенно вывозим народ. Совместно с волонтерами, "белыми ангелами" и спасателями", - сообщил Барабаш.

Украинским защитникам очень тяжело удерживать Авдеевку, но таким образом удается наносить врагу очень большие потери.

«…У них сейчас 40 тысяч человек стянуты на одну Авдеевку. Таким образом, эти люди не продавливают нашу оборону под Купянском, они не могут быть переброшены на Херсонщину, а они завязаны на Авдеевке, потому что государь сказал ее взять. По всему, что я вижу, даже российские генералы не такие тупые. Да, они не гении-полководцы, но даже они так не клали бы личный состав. Здесь явно есть политический приказ, который они не могут не выполнить", – высказался военный эксперт, ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что под Авдеевкой враг применяет свою обычную тактику.

«Район "Царской охоты" - после того, как вражеский прорыв был купирован, оккупанты вернулись к привычной тактике мясных штурмов волнами. Успехи минимальны. Позиция "Зенит" – враг немного поджал правый фланг метров на 100. Район Степного – вражеские штурмы успехов не принесли», – рассказал Мирошников в своем телеграмм-канале.

В сторону Новобахмутовки – аналогично, а также от Каменки в направлении карьера.

В то же время в Первомайском враг закрепляется на захваченных позициях.

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