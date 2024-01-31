Тетяна Попович зауважує, що конкуренцію готівковому курсу валют будуть створювати безготівкові банківські канали.

Коливання курсу валют збільшиться. Стало відомо, що приготував українцям наступний місяць. Крім того експерт Тетяна Попович пояснила, що вплине на курс долара на початку лютого.

За прогнозами Тетяни Попович, Директора з ринку капіталів Sense Bank, протягом періоду з 30 січня по 4 лютого коридор коливань курсу долара незначно зросте. Тобто на цьому тижні не очікується значущих змін на готівковому валютному ринку.

Чинники, які впливатимуть на ці показники, включають зростання ділової активності, активізацію імпортерів та період виплати зарплат українцям.

Прогнозується, що коливання курсу валют буде майже непомітним, і вартість продажу долара залишатиметься в межах 38,4-38,9 гривні. Дії імпортерів та виплати зарплат стануть ключовими факторами до 4 лютого.

Важливо відзначити, що вплив на готівковий ринок також матиме збільшення вільної гривневої ліквідності в руках населення через період виплат. Частина грошей може потрапити на готівковий ринок.

Тетяна Попович зауважує, що конкуренцію готівковому курсу валют будуть створювати безготівкові банківські канали, зокрема, обмеження на онлайн-купівлю та депозити. Прогнозується, що коливання показників валюти підвищаться, але курс продажу залишиться на рівні 38,4-38,9 гривні.

Джерело: 24 Канал.

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