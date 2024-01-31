Колебание курса валют увеличится. Стало известно, что украинцам приготовил следующий месяц. Кроме того, эксперт Татьяна Попович пояснила, что повлияет на курс доллара в начале февраля.

По прогнозам Татьяны Попович, директора по рынку капиталов Sense Bank, в течение периода с 30 января по 4 февраля коридор колебаний курса доллара незначительно вырастет. То есть, на этой неделе не ожидается значительных изменений на наличном валютном рынке.

Факторы, которые будут влиять на эти показатели, включают в себя рост деловой активности, активизацию импортеров и период выплаты зарплат украинцам.

Прогнозируется, что колебания курса валют будут почти незаметны, и стоимость продажи доллара будет оставаться в пределах 38,4-38,9 гривны. Действия импортеров и выплаты зарплат станут ключевыми факторами к 4 февраля.

Важно отметить, что влияние на наличный рынок также окажет увеличение свободной гривневой ликвидности в руках населения через период выплат. Часть денег может попасть на наличный рынок.

Татьяна Попович отмечает, что конкуренцию наличному курсу валют будут создавать безналичные банковские каналы, в частности ограничения на онлайн-покупку и депозиты. Прогнозируется, что колебания показателей валюты повысятся, но курс продаж останется на уровне 38,4-38,9 гривны.

Источник: 24 Канал.

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