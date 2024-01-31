Субсидія в Україні надається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% від середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Громадяни, які не мають достатньо коштів для самостійної оплати комунальних послуг, можуть звертатися за призначенням субсидії від держави. З 1 лютого відбудуться зміни для отримувачів субсидій.

Українцям, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг під час опалювального сезону 2023-2024, середній розмір субсидії становить 1410 гривень. Передбачається, що після збільшення мінімальної зарплати в Україні з 1 січня, розмір субсидій не буде скорочений.

Також на 2024 рік передбачено збільшення видатків на субсидії. У держбюджеті на цей рік закладено 50 мільярдів гривень для 3 мільйонів українських родин, що становить приблизно 25% більше, ніж у 2023 році.

Для розрахунку субсидії на опалювальний період 2023-2024 років враховуються доходи за І - ІІ квартали 2023 року, а розмір пенсійної виплати розглядається за серпень 2023 року.

Субсидія в Україні надається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Оформити субсидію можна різними способами:

через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток ПФУ або портал "Дія";

в будь-якому сервісному центрі ПФУ, без прив'язки до місця реєстрації;

особисто звернутися до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб ЦНАПів;

відправити звернення поштою до Пенсійного фонду України.

Джерело: New Voice.

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